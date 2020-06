Ein Pferd und viele Weltstars müssen zuschauen

David Beckham spielte nur bei der Eröffnungsfeier eine Rolle, als er mit der Fackel in einem Schnellboot über die Themse raste. Sein Traum, für das britische Fußballteam auflaufen zu dürfen, endete aber am 28. Juni. Trainer Stuart Pearce nominierte mit Ryan Giggs ( Manchester United), Craig Bellamy ( Liverpool) und Micah Richards ( Manchester City) drei andere Spieler, die älter als 23 Jahre sind.

Am Knie verletzt ist Rafael Nadal , der 2008 in Peking Gold im Tennis geholt hatte. "Das ist einer der traurigsten Momente in meiner Karriere", sagte der 26-Jährige. "Es sollte einfach nicht sein."

Wie Nadal kann auch Radfahrer Samuel Sanchez seine Goldmedaille nicht verteidigen. Der Spanier stürzte bei der Tour de France und brach sich die rechte Hand.

Außerdem fehlen: Ian Thorpe , der australische Schwimmer war einfach nicht in Form; Carolina Klüft , die dreifache Siebenkampf-Weltmeisterin aus Schweden verletzte sich am Oberschenkel; Patrick Makau , der Marathon-Weltrekordhalter aus Kenia wurde nicht nominiert; Ludger Beerbaum (D), das Pferd des vierfachen Olympiasiegers im Springreiten ist krank; Bryan Clay , der Zehnkampf-Olympiasieger scheiterte an seinen amerikanischen Konkurrenten; Dwight Phillips ( USA) der vierfache Weitsprung-Weltmeister verletzte sich bei einem Autounfall am Bein.