Ein Olympiasieger sitzt auf der Tribüne und strickt

Ein Star ist Daley, der aus der südenglischen Hafenstadt Plymouth stammt, ohnehin nicht erst, seit er vorige Woche gemeinsam mit Partner Matty Lee Gold im Synchronspringen gewonnen hat. Auf dem Sportler-Account hat er 2,6 Millionen Follower, beim Stricken bewundern ihn online immerhin über 500.000 Menschen regelmäßig.

Privat engagiert sich Daley stark für die Krebsforschung, seit sein Vater im Jahr 2011 an einem Gehirntumor verstarb. Als 19-Jähriger gab er 2013 in einem YouTube-Video bekannt, sich in einen Mann verliebt zu haben. Er lebt mit seinem Mann, dem 47-jährigen Filmemacher Dustin Lance Black, und seinem dreijährigen Sohn in London.

Die Spiele in Tokio sind seine vierten. 2008 in Peking war er erstmals dabei - im Alter von nur 13 Jahren. Damit ist er bis heute der jüngste Olympiateilnehmer aller Zeiten. Seine zweite Goldene hat er bereits im Auge: Am Freitag startet er im Einzelbewerb in Tokio noch einmal vom 10-Meter-Brett und zählt dabei zu den Favoriten.