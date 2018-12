Ein neues Frauenbild bei der Darts-WM

Die Österreicher Mensur Suljovic (46) und Rowby-John Rodriguez (24) jagen Titelverteidiger Rob Cross ebenso wie 93 weitere Teilnehmer. Die Darts-Party im Londoner Alexandra Palace wird nicht nur immer lauter und schriller – sie wird auch größer und lukrativer. Die 96 Teilnehmer sind eine Bestmarke bei der am Donnerstag (20.00 Uhr/ Sport1 und DAZN) beginnenden WM. Rodriguez startet am 18. Dezember gegen Ricky Evans (ENG), Suljovic ist als Nummer 7 der Welt gesetzt und steigt erst in der zweiten Runde am 20. Dezember ein.