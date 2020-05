Ein Hauch von Tour de France

Ursula Riha war ein bisserl unrund, als sie Sonntagmittag am Wiener Burgtheater auf das Feld der 63. Österreich-Rundfahrt wartete. Zwar blieb der Tourdirektorin eine Hitzeschlacht wie am Samstag beim Einzelzeitfahren in Podersdorf (34 Grad im Schatten) erspart, doch auch die gut 30 Grad am Ring machten ihr ein bissl zu schaffen. "Jetzt hätt' ich gern ein Schaffel Wasser für meine Füße", sagte Ursula Riha also, und nicht wenige der Tausenden Zuschauer wären einer Abkühlung auch nicht abgeneigt gewesen.



Hitzig ging auch die Österreich-Rundfahrt 2011 zu Ende - im letzten Sprint setzte sich der Italiener Daniele Bennati durch, der nun nach den Pariser Champs Elysées ( Tour de France 2007) auch die Wiener Ringstraße zu seinen Siegesorten zählen kann. Mit dem schnellen Italiener freute sich auch Leopard-Trek-Teamkollege Thomas Rohregger, nicht nur über den Erfolg zum Abschluss, sondern auch über die Stimmung in Wien. "Der Radsport befindet sich wieder im Aufschwung", sagte der 28-jährige Kramsacher, der die Rundfahrt auf Platz 4 beendete. Ein blöder, weil unbelohnter Platz abseits des Podiums, aber auch ein höchst respektabler, gehören doch der unmittelbar vor dem Tiroler platzierte Spanier Carlos Sastre und der unmittelbar hinter ihm klassierte Russe Denis Mentschow klar zur Weltklasse.