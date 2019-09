Ein hart erkämpfter Sieg für Wales gegen tapfere Georgier

Die Pause hätten die Georgier nutzen können, um sich zu sammeln – und siehe da, das ihnen auch gelungen. Denn zweieinhalb Minuten nach Wiederanpfiff und einem gewonnenen Line-out fanden sie sich tatsächlich mit ihrem Paket in der irischen Endzone wieder und scorten ihren ersten Try durch Schalwa Mamukaschwili, Tedo Abschandadse erhöhte, 29:7.

Das war, was man im Boxen einen Wirkungstreffer nennt: Die zuvor so behäbige Defensive war aufgewacht, die walisischen Angriffsbemühungen wurden nun weit wirkungsvoller bekämpft, und das auch in zehnminütiger Unterzahl, nachdem Jaba Bregwadse Gelb gesehen hatte. Nun spielten beide Teams auf Augenhöhe, und das Publikum in Kumagaya entdeckte seine Sympathien für den Underdog.

Erst in der 65. Minute konnte Wales wieder anschreiben, nachdem Tomos Williams einen brillanten Kick von George North in die georgische Endzone ersprinten und berühren konnte, Dan Biggar erhöhte auf 36:7. Doch fast im Gegenzug – und nach neuerlichen Problemen der Waliser im Scrum – stellte Lewan Tschilatschawa auf 36:12, Tedo Abschandadse erhöhte (36:14).

Die Georgier blieben mutig, wurden aber nicht übermütig und zeigten im Gegensatz zu den ersten 40 Minuten, was man eigentlich erwartet hatte in dieser Partie. Zum vierten Mal in ihrer WM-Geschichte haben sie damit zwei Tries in einem Spiel erzielt – beim letzten Turnier 2015 genügte das zu Siegen über Namibia und Tonga.