Ein Ehepaar darf nicht das Zimmer teilen

Für Russell und Lauryn Mark geht ein Lebenstraum in Erfüllung. Seit acht Jahren sind die beiden Australier verheiratet, drei Kinder gehören zur Familie. Zu fünft leben sie in einem Haus in einem Außenbezirk von Melbourne. Nun treten beide gemeinsam bei den Olympischen Spielen an – im Schießen.

Russell ist ein Routinier unter den Sportschützen, ein guter noch dazu. Bei den Olympischen Spielen in Atlanta 1996 gewann er in der Disziplin Trap, vier Jahre später holte er in Sydney Silber. Seine Frau ist Spezialistin im Skeetschießen, drei Mal gewann sie bei den Commonwealth-Games, London ist ihre Premiere bei Olympia. Doch wenige Tage vor Eröffnung der Spiele bekam die Vorfreude einen schweren Dämpfer. Die australische Mannschaftsleitung untersagte dem Ehepaar, in einem Zimmer zu wohnen. Ein Eklat.