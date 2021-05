Egan Bernal rettet 1:59 Minuten in den Giro-Schlusstag

Einmal noch schlafen und dann das 30,3 Kilometer lange Einzelzeitfahren in Mailand unfallfrei und möglichst gut absolvieren – das sollte dem Kolumbianer Egan Bernal am Sonntag den Sieg bei der 104. Italien-Rundfahrt bringen. Davor hatte der Ineos-Kapitän auf der 20. Etappe aber noch jede Menge Arbeit zu erledigen.

Felix Großschartner war am Samstag auf den 164 Kilometern von Verbania in die Schweiz und via San-Bernardino- und Splügenpass ins italienische Madesimo lange in einer Ausreißergruppe mit bis zu fünf Minuten Vorsprung, sein Bora-hansgrohe-Kollege Peter Sagan (SVK) sicherte sich das Punktetrikot des besten Sprinters beim 104. Giro.