Dressur: Drei Siege für Pepo Puch bei Para-Turnier in Doha

Beim ersten Wettkampf nach Olympia und 170 Tage vor der EM haben sich Dressurreiter Pepo Puch und Pferd Fontainenoir in Topform gezeigt. Zum Saisonstart gab es beim Paradressur-Turnier in Doha bei drei Starts gleich drei Siege. Jeweils Zweiter hinter dem österreichischen Gold- und Silbermedaillengewinner von Rio wurde der mehrfache Welt- und Europameister sowie Paralympics-Champ Lee Pearson (GBR).

Im Vorjahr hatten Puch und Fontainenoir in Doha auf dem Weg nach Rio einen Sieg und zwei zweite Plätze geholt. Diesmal startete Puch in Katar seinen Countdown für die Multi-Europameisterschaften (Springen, Dressur, Paradressur, Fahren), die vom 21. bis 27. August in Göteborg stattfinden.