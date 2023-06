Drama: USA-Sprinterin starb nach Komplikationen bei der Geburt

Ein Monat nach dem Tod von Leichtathletik-Olympiasiegerin Tori Bowie wurden die Spekulationen um ihre Todesursache von ihrer Agentin beendet.

Bowie lag zum Zeitpunkt ihres Todes offenbar in den Wehen. Das sagte Bowies Agentin Kimberly Holland dem US-Sender CBS News. Demnach sei die 32-Jährige, die in ihrem Haus in Florida tot aufgefunden wurde, an den Folgen einer Geburt gestorben, sagte Holland. Bei den Olympischen Spielen von 2016 in Rio gewann Bowie mit der US-Staffel die Goldmedaille.