Doping: Vojta wundert sich über Verband

Vojta ist höchst verwundert: "So offen, wie der das gemacht hat, war es für ihn eine Selbstverständlichkeit. Er hat alle Geräte offen liegen lassen. Da fragt man sich: Warum gibt es solche Leute noch immer."



Vojta unterrichtete die WADA und den Internationalen LA-Verband. Seit Ende Februar war alles bekannt. "Warum passierte nichts?"



"Das liegt am mangelnden Engagement der Internationalen Fachverbände, auch der WADA. Um nach außen ein schönes Bild abzugeben, werden Teststatistiken anführt, wie viele tausende Tests gemacht wurden. Reine Steuergeldvernichtung."



Vojta schied in seinem Vorlauf als gesamt 36. in 3:43,52 aus. Doch er zeichnete auf, was vor Olympischen Spielen so läuft. Dazu gehört Mut.