Doping: Sperre für Lance Armstrong

Mehr als 500-mal wurde Lance Armstrong in seiner Karriere auf Doping getestet. Kein einziges Mal wurde dem heute 40-jährigen US-Amerikaner Doping nachgewiesen. Allerdings: 2005 schrieb die französische L’Équipe, dass in sechs Dopingproben von Armstrong aus dem Jahr 1999 das Dopingmittel EPO gefunden wurde. Zudem warfen ihm ehemalige Teamkollegen systematisches Doping vor. In der Hoch-Zeit des EPO-Dopings, zwischen 1999 und 2005 gewann Armstrong sieben Mal die Tour de France.

Auf die Anschuldigungen antwortete der Rad-Superstar stets mit einem "Ich habe niemals leistungssteigernde Mittel genommen!" – und mit einer Klagsdrohung durch seine Anwälte. Ein zweijähriges Verfahren gegen Armstrong wurde Anfang 2012 ohne Angabe von Gründen eingestellt.