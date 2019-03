Doping-Skandal: Wem jetzt das Wasser bis zum Halse reicht

Am 27. Februar wurde Langläufer Max Hauke bei der Doping-Razzia in Seefeld mit der Nadel im Arm erwischt. Exakt drei Wochen danach veröffentlichte die Staatsanwaltschaft München die neuesten Ermittlungsergebnisse der „Operation Aderlass“ rund um den deutschen Sportmediziner Mark Schmidt in Erfurt.

Welche Sportler sind nun betroffen?

21 Athleten aus acht europäischen Nationen sind im Visier, ein „kleiner Prozentsatz“ davon sind Frauen. Bekannt sind bislang die Namen der vier Österreicher Max Hauke, Dominik Baldauf (beide Langlauf), Georg Preidler und Stefan Denifl (beide Radsport). Dazu kommen zwei estnische und ein kasachischer Langläufer. Bekannt wurde gestern auch, dass die 21 Athleten aus drei Wintersportarten und zwei Sommersportarten (Radsport und Triathlon) kommen. „Es geht auch um Personen, die noch nicht wissen, dass gegen sie ermittelt wird“, sagt Oberstaatsanwalt Kai Gräber.

Wie wurde gedopt?

Den Sportlern wurde (von 2011 bis zu der Doping-Razzia in Seefeld) während der Saisonvorbereitung Blut abgenommen. Während der Wettkampfphase wurde das Eigenblut wieder zurückgeführt, um die Zahl der roten Blutkörperchen zu erhöhen – und damit auch die Fähigkeit, Sauerstoff zu transportieren. Jeder Sportler kam auf 10 bis 15 Entnahmen oder Rückführungen pro Jahr. Besonders gefährlich: Bei Langstreckenflügen nach Hawaii (zum Ironman) oder nach Südkorea (zu den Olympischen Winterspielen) saßen die Athleten schon mit einem zusätzlichen Liter Blut im Körper im Flugzeug. Die Thrombose-Gefahr war somit deutlich erhöht. In einigen Fällen wurde das Blut nach dem Wettkampf wieder abgenommen, um Dopingkontrollen zu bestehen.