Russland klagt vor Sportgerichtshof gegen Olympia-Sperre

Zum Start des Berufungsverfahrens über die Sperre Russlands wegen der Manipulation von Dopingdaten haben Experten vor einer Aufhebung der Strafe gewarnt. Sollten die Sanktionen nicht vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) bestätigt werden, würde dies "eine schreckliche Botschaft aussenden", sagte das dienstälteste IOC-Mitglied Richard Pound der ARD-Dopingredaktion.

Der frühere Präsident der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) sieht die Sportwelt in dem seit Montag laufenden Prozess in Lausanne "an einem der wichtigsten Wendepunkte". Bis zum Donnerstag wird vor dem CAS der Einspruch Russlands gegen eine vierjährige Sperre verhandelt. Verhängt wurde der Bann von der WADA, weil Russland die eingeforderten Dopingdaten aus dem Moskauer Labor aus den Jahren 2012 bis 2015 vor der Übergabe manipuliert haben soll.

Der Ausschluss würde, wenn er vom CAS bestätigt werden sollte, für die Sommerspiele 2021 Tokio und für die Winterspiele 2022 in Peking sowie für die Fußball-WM 2022 in Katar gelten. Russische Sportler dürften bei internationalen Ereignissen nur als neutrale Athleten antreten, wenn sie gewisse Anti-Doping-Bedingungen erfüllen.