Doping in Österreich: 10 Jahre nach dem Fall Bernhard Kohl

Haben die Doping-Jäger neue Mittel?

Ja, den „Biologischen Pass“. In diesem wird ein Blut- oder Steroidprofil des Sportlers abgebildet, wodurch sich kurz-, mittel- und langfristige Veränderungen nachvollziehen lassen. Abweichungen in den Daten geben Hinweise darauf, ob und wann gedopt wurde.

Welche Sportarten sind am meisten gefährdet?

Je größer die Komponente Ausdauer oder Kraft ist, desto größer ist das Risiko, dass in der Sportart gedopt wird (so etwa Rudern, Langlauf, Radsport, Leichtathletik). Je mehr Technik, Balance oder Koordination eine Rolle spielen, desto geringer ist die Chance (Fechten, Motorsport, Golf, Schach, und andere). Cepic: „Das Problem ist, dass es für Kraft und Ausdauer sehr wirksame Substanzen gibt. Trotz der gravierenden Nebenwirkungen entsteht eine Versuchung. Doping wird aber auch eingesetzt, um schneller zu regenerieren.“

Wie viel kostet ein Test?

Ein Einzeltest kostet zwischen 300 und 400 Euro inklusive Personal und der anschließenden Auswertung. Teurer sind Tests, wenn auch noch nach Wachstumshormonen oder EPO gesucht wird. Das Geld kommt von öffentlichen Mitteln. „Das muss sich ändern“, sagt Cepic. „Hier muss der internationale Sport seinen Beitrag leisten. Es kann nicht sein, dass Fernsehrechte in schwindelerregender Höhe verkauft werden und die Finanzierung der Anti-Doping-Arbeit trotzdem vom Steuerzahler vorgenommen wird.“

Welches Dopingmittel ist im Ausdauersport das Mittel der Wahl?

Eigenblut-Doping ist am schwersten nachzuweisen, allerdings ist es auch sehr aufwändig durchzuführen. EPO ist seit 25 Jahren ein Schnellmacher und wird heute zumeist in Mikrodosen genommen. „Wenn man die Nachkontrollen von Peking und London nimmt, also rund 20 Jahre nach Ben Johnson, sieht man, dass noch immer die gleichen Substanzen genommen werden“, sagt Cepic. „Allerdings werden mehrere Substanzen in geringerer Menge kombiniert. Die einzelne Substanz ist dadurch schwerer zu entdecken.“