Donau taumelt, Stade Viennois jubelt

Donau taumelt durch den Herbst und Stade Viennois bejubelt ein Remis Remis im Derby. Licht und Schatten bei Donau Wien: Max Navas, Kicker beim Serienmeister und im Nationalteam, stellt sich an diesem Wochenende in Berlin vor, ihm winkt eine Zukunft in der deutschen Rugby-Bundesliga.

Doch was für den 23-Jährigen ein Karrieresprung ist, bedeutet für Donau eine weitere Baustelle: Rudi Glock und Yvan Wever sind nur die prominentesten Langzeitverletzten, andere haben aufgehört (Marius Johannick, Alexander Krauchenberg), andere sind im Ausland - und so musste man aus Spielermangel sogar schon ein Europacupmatch absagen in diesem verflixten Herbst des Jahres 2012.