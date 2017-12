Dominic Thiem: Gut vorbereitet in die neue Saison

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem hat seine Hausaufgaben für die neue Saison gemacht, nach einem rund dreiwöchigen Camp auf Teneriffa geht es nächste Woche in sein erstes Turnier. Der Turnierkalender des Weltranglisten-Fünften für 2018 umfasst anders als heuer wieder das Generali Open in Kitzbühel (28. Juli bis 4. August). Erst nach diesem Sand-Event wird Thiem auf die Nordamerika-Tour gehen.

Noch nicht fix ist laut Coach Günter Bresnik hingegen das Davis-Cup-Antreten seines Schützlings am 2./3. Februar in St. Pölten gegen Weißrussland. "Das entscheide ich beim Davis Cup immer zwei Wochen vorher", verdeutlichte der Trainer. Vor Beginn der Australian Open wird da also wohl noch keine Klarheit herrschen. Bresnik habe zudem gestört, dass ÖTV-Präsident Robert Groß seine und Thiems Zusage bereits als fix vermeldet hat.

Kitzbühel-Comeback

Anders sei die Lage beim Sommer-Höhepunkt in Kitzbühel. "Die Verantwortlichen liegen mir ständig in den Ohren, die haben für Dominic auch sehr viel gemacht", begründete Bresnik die Entscheidung für "Kitz". Thiem freut sich darüber: "Dort wieder zu spielen, bedeutet extrem viel für mich. Ich habe da gute Erinnerungen. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsturniere. Ich freue mich auf die Atmosphäre, aufs Ambiente."

Für Alexander Antonitsch kam mit dieser Zusage des heimischen Topstars zwei Tage vor dem Heiligen Abend Weihnachten und Ostern zusammen. "Uns war immer klar, dass das für einen Spieler wie Dominic nicht alltäglich ist, ein 250er auf Sand vor der US-Tour zu spielen", erklärte der Turnierdirektor. Der frühere Umstieg nach Nordamerika auf Hartplatz bzw. der "Kitz"-Verzicht hatten sich heuer für den French-Open-Halbfinalisten nicht bezahlt gemacht.

Vorerst und noch vor den Australian Open in der zweiten Jänner-Hälfte geht es für den Lichtenwörther aber schon am Christtag nach Abu Dhabi. Beim dortigen, von Donnerstag bis Samstag nächster Woche (28. bis 30. Dezember) gespielten Einladungsturnier, kommt es laut Auslosung zum Auftakt zur Revanche gegen Andrej Rublew für das Erste Bank Open, als sich Thiem vor zwei Monaten durchgesetzt hat.