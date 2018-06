Dominic Thiem: Entspannt zur historischen Chance

Eine Fitness-Einheit am Vormittag, eine Tennis-Einheit am Nachmittag, dazwischen andere Spiele anschauen. So sah der gestrige Tag aus, so wird der heutige aussehen. „Der Zeitplan an matchfreien Tagen ist ziemlich immer derselbe. Nach dem Tennis gibt es immer noch Behandlungen.“ Da herrschte kurz Betroffenheit unter den Zuhörern. „Keine Sorge, das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme.“ Er fühlt sich topfit, fast noch ein bisserl besser als in den vergangenen Jahren, als er zwei Mal im Semifinale ausgeschieden war. „Da bin ich vor den Halbfinalspielen immer ein bisserl eingegangen. Jetzt muss ich am Freitag den nächsten Schritt machen, damit ich am Sonntag auch noch dabei bin.“

Marco Cecchinato wäre es beinahe um ein Haar nach der ersten Runde nicht mehr gewesen. Da war er gegen den Rumänen Marius Copil knapp vor dem Aus gestanden. „Der hat sich jetzt in einen Spielrausch gespielt. Er fühlt sich unverwundbar“, sagt Bresnik.

Thiem will sich nicht überraschen lassen. „Ich kenne ihn bereits aus der Zeit, als wir Juniorenspieler waren.“ Die bisherigen Duelle dienen wenig der Überprüfung des Potenzials, Thiem gewann 2014 in der Qualifikation für das ATP-Turnier in Doha, der Italiener im Jahr zuvor bei einem Future.