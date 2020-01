Djokovic schlägt Nadal, Serbien gewinnt ATP-Cup-Titel

Nadal verzichtete auf Doppel

"Ich bin perfekt in das Match gestartet und alles ist für mich gut gegangen", konstatierte Djokovic, der im ersten Durchgang mit Breaks im Eröffnungsgame und im siebenten Spiel schnell Kurs auf den Sieg genommen hatte. Die große serbische Community in Australien sorgte für Davis-Cup-Heim-Atmosphäre beim Konkurrenz-Mannschaftsbewerb der ATP zum traditionellen Davis Cup.

Nadal steigerte sich im zweiten Satz, musste aber dennoch schon nach zwei Durchgängen zum Shakehands gehen. "Ich hatte meine Chancen, es war sehr knapp." Nadal verzichtete danach auf ein Antreten im Doppel, da er sehr viele lange Matches in den vergangenen Tagen gespielt hatte. Djokovic ging in der Folge mit Viktor Troicki auf den Platz und holte nicht nur den Titel, sondern insgesamt 675 Zähler für die ATP-Rangliste. Der ATP Cup zählt als zusätzliches Event im ATP-Ranking, ein zusätzlicher Vorteil für all jene, die daran teilnehmen und punkten konnten.

Nadal forderte im Anschluss neuerlich im "Sinne der Gesundheit unseres Sports" die Verschmelzung der Mannschaftsbewerbe Davis Cup und ATP Cup. Der neue Bewerb zu Saisonbeginn in Australien, in drei Städten ausgetragen, erwies sich als Publikumshit, kam allerdings schon sechs Wochen nach dem neuen Davis-Cup-Finalturnier in Madrid. "Ich finde, der ATP Cup ist ein toller Bewerb, aber zwei solche Bewerbe innerhalb eines Monats ist unmöglich. Wir müssen einen Deal der ITF und der ATP finden, um einen großen Teambewerb zu schaffen." Zudem kreiere es Verwirrung bei den Zuschauern.