Dinko Jukic wird nicht gesperrt

Dinko Jukic wurde am Montag von der Rechtskommission der Nationalen Anti-Doping-Agentur ( NADA) nicht verurteilt. Er wurde aber auch nicht freigesprochen.



Fünf Monate nachdem der 22-jährige Schimmstar am 24. Mai im Wiener Stadionbad einer Aufforderung zum Doping-Test nicht nachgekommen war, kam es in der NADA-Zentrale am Wiener Rennweg zu einer kuriosen Entscheidung. "Der Beschuldigte hat in zwei Fällen gegen die Anti-Doping-Bestimmung verstoßen", stellte Gernot Schaar, der Vorsitzende der NADA-Rechtskommission, fest. "Zum einen hat sich Dinko Jukic nicht an den vorgeschriebenen Time-Slot gehalten. Zum anderen hat er nicht am Zustandekommen eines Dopingtests mitgewirkt. Er wird aber nicht schuldig gesprochen."



Grund für den Freigang des Athleten, der nicht als Freispruch gewertet werden darf, ist nun ein als Formalfehler dargestellter Fauxpas eines erfahrenen Kontrollors, der sich in den vergangenen Jahren einen hochseriösen Ruf erarbeitet hat.



Die Frage, warum die Rechtskommission der NADA fünf Monate und drei langwierige Verhandlungsrunden benötigt, um einen simplen Formalfehler zu erkennen, blieb am letzten Verhandlungstag leider unbeantwortet.