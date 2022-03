Wrestling-Welt trauert um WWE-Legende und Publikumsliebling Scott Hall

Scott Hall trat zwar als Bady Guy und B├Âsewicht auf, wurde aber schnell ein Publikumsliebling. Sein Deb├╝t gab er 1984, 2010 verabschiedete er sich in den Ruhestand. Hall hatte bereits w├Ąhrend seiner Karriere mit Alkohol- und Drogenproblemen zu k├Ąmpfen. Nun starb er laut US-Medien an einer aufeinanderfolgenden Reihe von Herzinfarkten. In der Vorwoche hatte er sich eine H├╝ftoperation unterzogen, die Komplikationen nach sich zog.

Die WWE w├╝rdigte Hall als "enorm einflussreichen Superstar", der in den 1980ern seine Karriere als "Diamond Studd" und "Starship Coyote" begann. Ber├╝hmt wurde er vor allem in den 1990er-Jahren mit seiner vom Gangsterdrama "Scarface" (1983) inspirierten Figur des "Razor Ramon". Hall wurde zwei Mal in die WWE-Hall-of-Fame aufgenommen: 2014 als "Razor Ramon" und 2020 als Mitglied der Wrestling-Gruppe NWO (New World Order) neben Hulk Hogan und Kevin Nash.