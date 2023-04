Die Wikinger spielen doch wieder im Stadion der Wiener Austria

Man kann ein Problem an die große Glocke hängen und ein Drama daraus machen. Oder man versucht, Lösungen zu finden, wird kreativ und macht das Beste aus der Situation. Die Vienna Vikings haben sich für die zweite Option entschieden und so werden die Wikinger in der kommenden Saison der European League of Football (ELF) mangels passender eigener Heimstätte zum Wandervolk. Dabei kommt es zu einem überraschenden Wiedersehen und einem emotionalen Comeback.