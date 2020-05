Die Volleyballer eine Nummer zu klein

Drei Spiele, drei Niederlagen ohne Satzgewinn und am Ende der letzte Platz. Die Bilanz der EuroVolley klingt aus österreichischer Sicht traurig - und bekannt.



Zum letzten Mal ist Österreich 1999 bei einer EM angetreten, auch damals als Gastgeber. In fünf Spielen musste das Team auch vor zwölf Jahren fünf Niederlagen einstecken ohne einen einzigen Satz zu gewinnen. "Das war ein Misserfolg. Jetzt ist alles anders", verkündete Österreichs Verbandspräsident Peter Kleinmann vor Beginn der Heim-EM. Und dann kam doch das gleiche Ergebnis heraus.



Viereinhalb Monate hatte sich das Team eingestimmt, dabei 26 Vorbereitungsspiele absolviert. Zwar zeigte die Mannschaft phasenweise gute Leistungen, ein Satzgewinn lag dennoch nie wirklich in Reichweite.