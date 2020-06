Die tägliche Turnstunde kommt mit Schulbeginn

Sportlandesrat Viktor Sigl lässt im KURIER-Interview mit einer Aussage aufhorchen. Der VP-Politiker führt die tägliche Turnstunde in der Schule – Sigl nennt sie Bewegungsstunde – ein. „Es ist höchste Zeit. Wir beginnen bereits jetzt im Herbst. Das Problem mit der Fettleibigkeit bei Kindern ist sehr ernst zu nehmen“, sagt er.

Vorerst machen einmal zehn Schulen aus den verschiedensten Bezirken Oberösterreichs mit. Sigl hofft, dass sich bald weitere Schulen für die Idee begeistern können. „Ich kann die tägliche Bewegungsstunde nicht verordnen. Es müssen alle zusammenhelfen: Lehrer, Eltern und Kinder, aber auch Vereine.“

Sigl will das Projekt „tägliche Turnstunde“ diese Woche gemeinsam mit Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer der Öffentlichkeit vorstellen.

In Sachen Spitzensport müsse das Abschneiden bei den Olympischen Spielen in London genau aufgearbeitet werden. Die harsche Kritik an den Sportlern von Minister Norbert Darabos ( SPÖ) sei unnötig gewesen.