Die Stars der Volleyball-EM

Das Model



Italiens Teamchef Berruto war trotz des Aufstiegs ins Viertelfinale grantig: "Zum Glück sind wir für die Leistung in den Gruppenspielen nicht bestraft worden." Hauptgrund dafür war die starke Vorstellung der Italiener am Block - und dort wiederum ragte Luigi Mastrangelo (im Bild oben) aus dem Kollektiv heraus, der mit 16 Blocks die Gegner zur Verzweiflung brachte. Der 36-jährige Routinier ist nicht nur bei den Top-Events im Bilde, sondern auch in italienischen Gazetten - wo er gerne den Waschbrettbauch zeigt.