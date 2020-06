Die stärkste Mannschaft der Welt

Tatsächlich haben die drei eindrucksvolle Visitkarten herzuzeigen.

Kiprotich: 2:03:42.

Mutai: 2:04,40.

Kirui: 2:05:04.

Kiprotichs Zeit, gelaufen 2011 im Frankfurt, war der zweitschnellste Marathon der Geschichte. Doch warum sind die Kenianer so stark? Wilson Kipsang Kiprotich glaubt die Antwort zu kennen: "Sieben Prozent sind genetisch bedingt, 30 Prozent bewirkt unser Training in der Höhe. Aber der Rest ist unser nicht enden wollender Einsatz. So unglaublich viele Kenianer trainieren bei uns im Hochland – alle wollen als Spitzenläufer nach Europa, aber nur ganz wenige schaffen es."

Dabei sein wird auch ein Österreicher. Günther Weidlinger startet in seine vierten Sommerspiele mit seiner vierten Disziplin. 2000 in Sydney belegte er über 3000 Meter Hindernis Rang acht, in Athen 2004 wurde er 20. über 5000 Meter, 2008 in Peking 27. über 10.000 Meter.