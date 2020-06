Die Sportsprüche des Jahres 2014

Ein letzter Blick zurück aufs alte Jahr – viele Athleten und Betreuer glänzten nicht nur in den Wettkämpfen, sondern auch davor und danach.

"Verdammt typisch. Was haben diese Römer jemals für uns getan?“

Englands Fußball-Legende Gary Lineker ärgert sich maßlos über Italiens Niederlage gegen Costa Rica, durch die das englische Team aus dem WM-Turnier in Brasilien flog.

"Das passiert im Spiel und auf dem Platz."

Uruguays Stürmer Luis Suárez über seine Beißattacke gegen den italienischen Verteidiger Giorgio Chiellini.

"Es geht um die WM, nicht um die Moral."

Auch Suárez’ Trainer Óscar Tabárez versuchte dem WM-Aufreger die Brisanz zu nehmen.

"Warum schickt ihr ihn nicht gleich nach Guantanamo?"

Argentiniens Fußballheld Diego Armando Maradona kritisiert die vier Monate Sperre, die der Weltverband FIFA gegen Suárez verhängte.

"Es war schon wie in einer Grillbude. Da merkt man erst mal, was für ein faszinierendes Gebilde ein Kaktus ist, da nicht einzugehen."

Deutschlands Stürmer Thomas Müller suchte nach Erklärungen für den 1:0-Sieg über Frankreich. Die Partie fand zur Mittagszeit in Rio de Janeiro statt.

"Rapid muss Real Madrid schlagen, Rapid muss gegen Red Bull Salzburg gewinnen. Rapid muss immer Erster werden. Rapid muss immer Titel holen. Rapid muss immer."

Trainer Zoran Barisic kennt die Ansprüche der grün-weißen Fans.

"Trainer sind wie Wassermelonen. Du findest die Wahrheit über sie erst heraus, wenn du sie öffnest. Aber er sieht gut aus."

Leeds Uniteds Klubchef Massimo Cellino über seinen neuen Trainer Darko Milanic, der für den englischen Zweitligisten Sturm Graz verlassen hatte.

"Ich habe einen Fehler gemacht mit diesem Typen. Er ist negativ, er hat eine Loser-Mentalität."

Leeds Uniteds Klubchef Massimo Cellino 32 Tage später. Milanics Bilanz: sechs Spiele, null Siege.

"Die Leute sollen mich ruhig schimpfen, das motiviert mich zusätzlich. Dann bin ich eben nicht bei 100, sondern bei 110 Prozent."

Stefan Maierhofer erklärt, wie er mit den untergriffigen Sprechchören gegnerischer Fans umgeht.

"Wir fragen uns, ob unser Spiel auch auf anderen Planeten gespielt wird. Wir werden nicht nur eine WM haben, sondern interplanetarische Wettbewerbe."

FIFA-Präsident Joseph S. Blatter hat eine Vision. Vorläufig plagen den Schweizer aber noch ganz irdische Probleme wie die Korruptionsvorwürfe rund um diverse WM-Vergaben.

"Es ist wie so oft im Leben: Geht die Waschmaschine kaputt, ist am nächsten Tag auch der Trockner am Arsch."

Dortmunds Trainer Jürgen Klopp zur Verletztenserie seines Klubs.

"Ich hab’ abgeworfen, hab’ mir gedacht, ,leiwand‘, hab’ ihn schon vor meinem geistigen Auge fliegen gesehen. Dann schau’ ich nach rechts, hängt der Diskus im Netz und fällt runter."

Diskuswerfer Gerhard Mayer über seinen vermeintlich besten Wurf der Saison bei der EM in Zürich.

"Ich bin heimgewandert wie ein Hobbyläufer. Es ist mir peinlich, dass ich mich mit der Österreich-Aufschrift auf meinem Trikot so präsentiert habe. Ein Trauerspiel."

1500-Meter-Läufer Andreas Vojta erlebte bei der EM keine Höhenflüge.

"Danke, aber Zweiter zu werden, ist wie Letzter zu werden."

Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic wurde in einer Rangliste der 150 bedeutendsten Schweden von der Tageszeitung "Dagens Nyheter" hinter Tennis-Legende Björn Borg gereiht.

"Es wäre schön, wenn man wieder mehr den Motor hört und nicht das Reifenquietschen. Wir sind hier doch nicht auf dem ADAC-Übungsplatz."

Sebastian Vettel hadert weiter mit dem neuen Sound der Formel 1.

"Ich glaube, in der zweiten Liga würde er als Stürmer sicher ein paar Buden machen."

WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose über die Feldspieler-Qualitäten von Manuel Neuer, dem Tormann des deutschen Teams und des FC Bayern.

"Wenn sie nicht im Februar Meister werden, dann halt im März."

Kölns Trainer Peter Stöger über den FC Bayern.

"Falls jemand das Gefühl hat, das wäre die beste Phase meines Lebens, täuscht er sich gewaltig."

Dortmunds Trainer Jürgen Klopp während der verpatzten Herbstsaison.

" Christian kann den Ball vielleicht weiter werfen als ich schießen."

Schalkes Roman Neustädter über die Einwurfkünste von Christian Fuchs.

"Ich bin froh, dass ich Fußballer geworden bin. Ansonsten weiß ich nicht, ob ich Banker oder Polizist geworden wäre."

Bayern-Kapitän Philipp Lahm über seine Berufswahl.

"Wir hoffen auf irgendein Fehlverhalten der Mercedes-Piloten, einen riesigen Punktabzug für sie und die Krönung von Daniel Ricciardo zum Weltmeister. Leider ist das ziemlich unwahrscheinlich."

Red Bulls Teamchef Chris Horner über die Chancen beim Formel-1-Finale.

"Wir haben nicht den Nachtclub zerstört, dafür aber uns."

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff über die Weltmeister-Feier.

"Und wenn ich die letzten Meter kriechen muss, werde ich das eben machen."

Caroline Wozniacki, dänische Nummer acht der Tennis-Welt, vor ihrem Marathon-Debüt in New York. Nach 3:26:33 Stunden war sie im Ziel.

"Skischuhe sind unbequem, aber die Schuhe, die ich heute anhabe, sind auch nicht bequem."

Maria Höfl-Riesch war bei der Gala zur Ehrung als Deutschlands Sportlerin des Jahres in High Heels unterwegs.