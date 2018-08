Die Rad-WM, die Österreicher und ihr „Luxusproblem“

Nicht nur das sportliche Programm ist WM-reif, auch das Rahmenprogramm, das die Tiroler auf die Beine gestellt haben, passt: Bereits am Freitag, 21. September, wird im Zielbereich vor der Hofburg Innsbruck mit einem Public Viewing der Oper „Carmen“ die lange Reihe der Veranstaltungen eröffnet (19.30 Uhr/freier Eintritt). Am 25. September spielt ebendort die Band LaBrassBanda, tags darauf folgen Culcha Candela, an 27. September unterhalten Seiler und Speer, am 28. Zucchero. Am gleichen Abend ist in der Festung Kufstein Bonnie Tyler zu hören und zu sehen. Am Samstag, 29. September, spielt in Innsbruck DJ in-style, in Kufstein sind Lost Frequencies & Ofenbach zu Gast.

Der vorläufige Kader: Herren Elite,Straßenrennen (6 Startplätze): Stefan Denifl (T), Michael Gogl, Felix Großschartner (beide OÖ), Patrick Konrad, Gregor Mühlberger, Hermann Pernsteiner (alle NÖ), Lukas Pöstlberger (OÖ), Georg Preidler (St), Riccardo Zoidl (OÖ). – Einzelzeitfahren (2): Matthias Brändle (V), Felix Großschartner, Georg Preidler, Riccardo Zoidl.

Damen Elite, Straße (3?): Sylvia Gehnböck (NÖ), Annina Jenal (T), Sarah Rijkes (NÖ), Martina Ritter (OÖ), Kathrin Schweinberger (T), Angelika Tazreiter (St). – Einzelzeitfahren (2): Sylvia Gehnböck, Barbara Mayer (OÖ), Martina Ritter.

U 23, Straße (4), Tobias Bayer (OÖ), Benjamin Brkic, Felix Gall, Mario Gamper (alle T), Florian Kierner (OÖ), Marcel Neuhauser (S), Markus Wildauer (T). – Einzelzeitfahren (2): Felix Ritzinger (W), Mario Gamper, Patrick Gamper (T), Markus Wildauer.

Juniorinnen, Straße (Starterzahl von der UCI noch nicht fixiert): Tina Berger-Schauer (OÖ), Katharina Kreidl (T), Laura Stigger (beide T), Hannah Streicher (NÖ). – Einzelzeitfahren: keine Teilnahme.

Junioren, Straße (2): Paul Bleyer, Valentin Götzinger, Alexander Gratzer (alle St), Michael Holland (NÖ), Mario Holzleitner (OÖ), Maximilian Kabas (NÖ), Florian Maier, Martin Messner (beide St), Christian Rammer (T), Jakob Reiter (OÖ), Nikolas Riegler (NÖ), Fabian Steininger (OÖ). –

Einzelzeitfahren (2): Valentin Götzinger, Maximilian Kabas, Florian Maier, Jakob Reiter, Lukas Viehberger (NÖ).