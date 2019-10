Die Qual der Sportlerwahl: Gewinnt Hirscher ein letztes Mal?

Auch wenn Jakob Pöltl noch nicht so ein Star in seiner Sportart ist wie manche seiner Konkurrenten, hat er ihnen doch etwas voraus: Er ist ein Pionier. Pöltl ist nicht der tausendste Skifahrer, der fünfzigste Tennisspieler oder der zehnte Golfspieler in dieser Wahl. Er ist der erste Basketballer in den Top 5.

Mit riesigem Einsatz hat er es aus der österreichischen Nachwuchsliga über ein US-College in die NBA geschafft. Er ist bei San Antonio der erste Österreicher in der besten Basketball-Liga der Welt; einer Liga, die nicht nur in ein paar Ländern von Bedeutung ist; einer Liga, in der sich tatsächlich die weltbesten Spieler durchsetzen. Pöltl hat es geschafft.

Von Peter Karlik