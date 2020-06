Die NFL positioniert sich gegen Rassismus - und gegen Trump

Deutlich wie nie zuvor hat sich die National Football League gegen Rassismus positioniert und erstmals in diesem Zusammenhang Fehler eingestanden.

NFL-Boss Roger Goodell fand in einer am Freitag (Ortszeit) veröffentlichten Videobotschaft deutliche Worte und ging damit einen großen Schritt auf die mehrheitlich schwarzen Spieler in der stärksten Football-Liga der Welt zu.

Und das nur Stunden nachdem US-Präsident Donald Trump in einem Tweet Kritik an New-Orleans-Saints-Quarterback Drew Brees geäußert hatte, weil der auf die Empörung über seine Kommentare zu Spielerprotesten reagiert und sich entschuldigt hatte.

„Wir, die National Football League, verurteilen Rassismus und die systematische Unterdrückung schwarzer Menschen. Wir, die National Football League, geben zu, dass es falsch war, nicht schon früher auf die NFL-Spieler gehört zu haben und ermutigen alle, sich zu äußern und friedlich zu protestieren. Wir, die National Football League, glauben, dass schwarze Leben wichtig sind“, sagte Goodell in dem 81 Sekunden langen Clip.