Die nächste Ö-Tour ist immer die schwierigste

Es ist seit Jahren immer dasselbe mit dieser alten Dame: Lange ziert sie sich, sorgt gar für bange Mienen bei den Beteiligten – und am Ende bewegt sie sich dann doch wieder. Also wird am heutigen Sonntag auch die 69. Österreich-Rundfahrt wieder gestartet werden, obwohl sich Mitte April Tourdirektor Gernot Schaar zurückgezogen hat; es war der zweite Wechsel auf dem Chefsessel binnen knapp 14 Monaten.

Einfach ist die Aufgabe nicht, der sich die Organisatoren Jahr für Jahr zu stellen haben: Für maximale mediale Präsenz wäre eine Live-Übertragung im Fernsehen wünschenswert, auch, um die Wünsche der Sponsoren zu erfüllen. Doch die ist teuer, mindestens eine halbe Million Euro wäre nötig, um die älteste Sportveranstaltung Österreichs ins rechte Bild zu rücken. Das ist viel Geld – zu viel für die momentanen Gegebenheiten und auch für jene der vergangenen Jahre. Versuche mit einem eigenen Internet-Livestream sind an Topografie und qualitativen Ansprüchen gescheitert, nun gibt es heuer eben tägliche Zusammenfassungen in ORFeins und ORF Sport Plus.