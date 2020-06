Die Medaillen: Objekt der Begierde

Das enthaltene Gold und Silber stammt aus einer Mine in Salt Lake City und einer Mine aus der Mongolei. Die Herstellung einer Medaille dauert rund zehn Stunden, wobei jedes Stück 15-mal mit einer 900 Tonnen schweren Spezialpresse bearbeitet wurde.

Die Vorderseite der Medaillen ziert das Bildnis der griechischen Siegesgöttin Nike, die aus dem Pan­athinaiko in Athen zu den Spielen auszieht. Auf der Rückseite schuf der Londoner Künstler David Watkins eine moderne Hommage an seine Heimatstadt. Erkennbar ist das Logo der Spiele, in dem mehrere unregel­mäßige Vielecke die Zahl 2012 bilden. Die olympischen Ringe befinden sich in der Ziffer Null.