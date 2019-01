Die große Leere für ÖSV-Adler im neuen Jahr

An Stefan Kraft zeigt sich wieder, wie unberechenbar und rätselhaft dieses Skispringen doch ist. Wie schnell ein Höhenflug in einer Bruchlandung enden kann. Dieser ernüchterende 49. Platz von Kraft in Garmisch zeigte allerdings auch, dass dem Salzburger im Moment vor allem jene Eigenschaft fehlt, die alle Springer auszeichnet, die gerade im Gesamtweltcup und in der Tournee voran liegen. Konstanz.

Wenn alles perfekt läuft, das hat Oberstdorf gezeigt, kann Stefan Kraft um den Sieg mitspringen. Aber wehe ihm unterläuft auch nur der geringste Patzer, dann geht’s gleich in die andere Richtung los. „Ich bin nicht stabil“, gesteht der Salzburger.

Stefan Kraft weiß zumindest, warum er sich gestern in Garmisch zum zweiten Mal in Folge nicht für den zweiten Durchgang qualifizieren konnte. Weil ihm wieder einmal jener Fehler unterlief, den die ÖSV-Trainer bei ihm schon seit langem anprangern. „Es war um das Arschlecken zu viel Risiko“, sagt Kraft, „ich frage mich, warum mir das immer passiert.“