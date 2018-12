Wo stehen ÖSV-Sportler 50 Tage vor der Heim-WM in Seefeld?

Wenn die Skispringer heute Abend von Garmisch-Partenkirchen Richtung Innsbruck weiterreisen, dann kommen sie an jenem Ort vorbei, der in einigen Wochen zum Saison-Höhepunkt bittet. Am letzten Tag des Jahres 2018 waren es nur noch 50 Tage bis zur Nordischen Weltmeisterschaft in Seefeld.

Auch wenn die Athleten im Moment noch andere Ziele vor Augen haben, die Titelkämpfe in der Heimat sind gerade bei den Österreichern omnipräsent. „Wie oft kann man schon eine WM vor der Haustür erleben“, sagt Gregor Schlierenzauer, der gerade auf der Schanze in Seefeld an der WM-Form feilt.

Wo stehen die ÖSV-Athleten sieben Wochen vor dem Saisonhöhepunkt? Wer hat noch Aufholbedarf? Für wen könnte die WM schon morgen beginnen?