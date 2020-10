Die Fivers im Handball-Europacup: "Das ist richtig Klasse"

Neun Jahre machten die Fivers aus Margareten einen weiten Bogen um Europa. Der Handball-Titelhamster aus dem fünften Wiener Bezirk ließ die personellen und wirtschaftlichen Strapazen einer Europacup-Teilnahme freiwillig aus.

2020 ist das anders. In diesem Jahr, in dem so viele Menschen negative Erlebnisse haben, sorgen die Fivers für positive Erinnerungen. Sie setzten sich in der Qualifikation gegen die favorisierten Teams von Benfica Lissabon und Benidorm (auch wegen Corona-Fällen bei den Spaniern) durch und starten am Dienstag in die Gruppenphase der European League.

Zehn Spiele auf höchstem Niveau und 16.000 Flugkilometer warten auf die Wiener. Die Namen der Gegner: Orlen Wisla Plock (POL), Abanca Ademar León (ESP), Medwedi Tschechow (RUS), Fenix Toulouse Handball (FRA) und HC Metalurg (MKD). Einige Teams wie der Dienstag-Gegner Plock haben zuletzt in der Champions League gespielt.