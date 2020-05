Die Bilanz zur EuroVolley 2011

Zehn Jahre nach dem letzten EM-Titel (damals noch als Jugoslawien) ist Serbien wieder Europameister. Die Nummer fünf der Welt gewann in Wien gegen Italien mit 3:1 (17:25, 25:20, 25:23, 26:24). 9750 Zuschauer, die vornehmlich im Lager der Serben standen, sahen ein ausgeglichenes Finale, in dem Italien einen fast gewonnenen vierten Satz noch abgab.



Es war der Schlusspunkt einer gelungenen EM in Tschechien und Österreich. Ob die EuroVolley die erhoffte Initialzündung für den österreichischen Volleyball-Sport sein wird? "Jein", sagt Hannes Kronthaler, Chef-Organisator in Innsbruck.



"Ich glaube schon, dass die Vereine mehr Zuspruch bekommen werden. Aber um wirklich etwas zu erreichen, müssen wir mit Kindern professionell arbeiten und diese nach oben führen."



Die Bilanz der 27. Volleyball-EM: