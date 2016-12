Die bewegendsten Sportbilder des Jahres

Die Paralympics in Rio de Janeiro lieferten die mit Abstand eindrucksvollsten Bilder des Sportjahres. So wie dieses hier vom Ägypter Ibrahim Hamadtou, der als Zehnjähriger bei einem Zugunglück beide Arme verlor. Seine Leidenschaft für Tischtennis verlor er aber nie.

Die kanadischen Rollstuhlbasketballer Adam Lancia und Jamey Jewells gewannen in Rio zwar keine Medaille, dafür aber nach diesem Kuss viele Sympathien.

Roger Bolliger aus der Schweiz und der Japaner Shota Kawamoto schenkten sich im Straßenradrennen nichts.

Bereits davor fand in Rio das "Hauptevent" statt. Die Olympischen Spiele waren aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse in Brasilien umstritten. Dieses in einer Favela entstandene Foto der Eröffnungszeremonie im Maracana-Stadion spricht Bände.

Sportlich gesehen waren es die Spiele des Michael Phelps. Mit fünf Goldenen und einer Silbernen stockte der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten sein Medaillenkonto auf 28 auf.

Der US-Schwimmstar sah die Rio-Spiele als perfekten Abschluss seiner Karriere: "Es war die Kirsche auf dem Kuchen".

"Angefeuert" wurde der 31-Jährige bei den glorreichen Auftritten von seiner Frau Nicole Johnson und Sohn Boomer, der zu diesem Zeitpunkt noch drei Monate alt war.

Der große Olympia-Gewinner war im Sommer auch Usain Bolt. Der jamaikanische Sprint-Superstar schaffte das Triple-Triple, siegte nach Peking 2008 und London 2012 auch in Rio über 100 Meter, 200 Meter und mit der 4 x 100 Meter Staffel.

Und das in seiner gewohnt lässigen Art. Hier holt sich der im Halbfinale über 200 m Bolt gefährlich gewordene Kanadier Andre De Grasse einen nicht ganz ernst gemeinten Rüffel vom "Boss" ab.

Ein Spiel der Gegensätze sah man im Damen-Beachvolleyball-Bewerb: Auf der einen Seite die Ägypterin Doaa Elghobashy, auf der anderen die Deutsche Kira Walkenhorst.

Wie aus einem Guss wie dieser Jubel von Cristiano Ronaldo, Nani und Joao Mario war Portugals Spiel bei der EURO 2016 bei weitem nicht. Dennoch gewann Portugal die EM.

Zehntausende Menschen verfolgten auf der riesigen Leinwand in der Nähe des Eiffelturms das EURO-Finaldrama um Superstar Cristiano Ronaldo.

Noch am selben Abend reckte derselbe Ronaldo den EM-Pokal in die Höhe.

Leider auch ein prägendes Bild der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich: Die Kämpfe der Fangruppen, wie hier in Marseille vor dem Match zwischen England und Russland.

Oder wie hier in einem Pub in Lille.

Hinter diesem Foto steckt eine bewegende Geschichte. Ende Jänner tauchten im Internet Bilder des fünfjährigen Afghanen Murtasa Ahmadi, auf denen zu sehen war, wie er in einem aus einem blau-weiß gestreiften Plastiksack gebastelten Trikot von Lionel Messi in einer kargen Winterlandschaft begeistert Fußball spielte.

Der kleine Murtasa eroberte die Herzen von Millionen. Im Februar schickte Messi ein Paket mit einem Argentinien- und einem Barcelona-Trikot nach Afghanistan. Sie waren signiert mit "Con mucho carino, Leo" - "mit viel Liebe, Leo".