Die besten Sprüche des Sport-Jahres 2017

Unter den Sport-Sprüchen des Jahres ist Lothar Matthäus fast immer vertreten. 2017 verhaspelte er sich während einer TV-Analyse bei einem beliebten Sprichwort - und machte daraus "Wäre, wäre, Fahrradkette."

Alexander Nouri erlebte bei Werder Bremen einen schwierigen Saisonstart und wurde bald gefragt, ob der Europacup realistisch sei: „Ich habe nichts gegen das Wort Europa. Ich bin ja nicht die AfD.“

Peter Stöger musste den 1. FC Köln wegen anhaltender Erfolglosigkeit verlassen. Schon davor analysierte er trocken: „Es fehlt immer ein bisschen. Und dadurch fehlt am Ende ziemlich viel."

Nach einigen schwachen Leistungen stand die Austria im Herbst in der Kritik - Kapitän Raphael Holzhauser konterte unverblümt: "Und was die anderen Leute reden ... die können uns alle am Arsch lecken."

Torfrau Almuth Schulth gewann mit den Damen des VfL Wolfsburg den deutschen Pokal. Und gab danach selbstbewusst das Motto für die anstehende Meisterfeier vor: „Halb besoffen ist rausgeschmissenes Geld.“

In dieselbe Kerbe schlug ihr finnischer Torhüter-Kollege Lukas Hradecky nach dem Einzug von Frankfurt ins Pokalfinale: „Heute essen wir sicher keine glutenfreie Pasta. Heute trinken wir nur Bier."

"Ich sollte den Preis für das Überholmanöver des Jahres kriegen, Persönlichkeit des Jahres und für Fair Play..." meint Sebastian Vettel - und fügt mit Blick auf seinen Baku-Rammstoß hinzu: "Wobei, den wohl dieses Jahr eher nicht."

„Wenn du zuhause spielst, sind Mama und Papa da, der Freund kommt mal vorbei und dann knutschst du noch mit irgendnem Ollen rum; hier hast du wirklich nur dein Team." Andrea Petkovic mag Auswärtsspiele.

André Greipel fasst die Faszination und Qual der Tour de France - die sich über drei lange Wochen erstreckt - in einem Satz zusammen: „Alle wollen hin, aber nach einer Woche will keiner mehr da sein.“

Bei den French Open musste sich der Niederländer Robin Haase gegen Rafael Nadal geschlagen geben. „Am Anfang war ich klar besser, dann war das Aufwärmen vorbei", übt er sich in Selbstkritik.

"Ich bin eine sehr faire Sportlerin, aber in dem Moment war ich Egoist par excellence." Die WM-Kombi-Dritte Michaela Kirchgasser hatte nur begrenztes Mitgefühl mit den medaillenlos gebliebenen Konkurrentinnen

Bei der Nordischen WM in Lahti wollte Gregor Schlierenzauer nicht über Medaillen auf der Großschanze reden. "Rechnen darf man nie, außerdem war ich im Rechnen wirklich eine Flaschn."