Die besten Sportbilder des Jahres

Schwimm-WM in Budapest: Das nordkoreanische Team ist ein gutes Beispiel der Synchronizität.

Leichtathletik-WM: Ein Flitzer legt seine hervorragende Fitness an den Tag, den Security haut das von den Beinen.

Der neue US-Trend: Nicht nur die Cleveland Browns knieten heuer aus Protest bei der Interpretation der US-Hymne. Trump fand's gar nicht lustig.

Ein Blick in die Zukunft: In Paris wurde der Erhalt der Olympischen Sommerspiele 2004 mit Höhenflügen gefeiert.

Weitere Höhenflüge gab es auch für Starcoach Jose Mourinho, der Manchester United zum Europa-League-Gewinn führte.

Auch die Roma-Legende Francesco Totti durfte sich zum Abschied von Mannschaftskollegen tragen lassen.

Ebenso der britische Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton nach seinem Triumph beim Heim-GP in Silverstone.

Dem Hammerwurf-Weltmeister Pawel Fajdek aus Polen griff nach seinem goldenen Wurf in London keiner unter die Arme.

Der Gegensatz von Höhenflug: Die Läuferin Birtukan Fente aus Äthiopien brauchte dringend eine Abkühlung. Gesehen bei der Leichtathletik-WM in London.

Der Sturz des Jahres: Usain Bolt verletzte sich in London beim Auftritt der 100-m-Staffel Jamaikas.

Autsch! Melky Cabrera Chicago White Sox bekam den Ball ins Gesicht.

Zeit für den Zärtlichkeitenaustausch: Manchester-City-Goalie Ederson "lehnte" sich an die Schulter des Liverpool Sadio Mane

Zeit für den Zärtlichkeitenaustausch, Teil II: In der besten Basketball-Liga der Welt, der NBA, wird auch gerne geschmust. Briante Weber (li., L.A. Lakers) und Emmanuel Mudiay (Denver Nuggets) beweisen es.

Zeit für den Zärtlichkeitenaustausch, Teil III: Roger Federer schmust am liebsten mit Pokalen, am allerliebsten halt mit dem in Wimbledon.

Zauberhaft: Die japanische Eiskunstläuferin Marin Honda löste sich am Ende aber nicht ganz auf.

Einfach nur schön: Die Szenerie bei der Freestyle-WM im spanischen Sierra Nevada.

Einfach nur heiß: Das Radeln bei der Tour de France Anfang Juli kann qualvoll sein.

Einfach nur nah: Bei der Nordischen WM in Lahti war der Ausblick prächtig.

Romantik pur: Als ob ein Ckricket-Testspiel zwischen England und den Westindische Inseln nicht von sich aus schon herrlich wäre...

Die Zaubermaus: Lionel Messi vor dem WM-Quali-Match Argentiniens gegen Venezuela.

Das Spiel mit dem Schatten: Serena Williams beherrscht es wie kein(e) andere(r).

Der Boxkampf des Jahres: Anthony Joshua entthronte im Londoner Wembley-Stadion Wladimir Klitschko.

Der etwas andere "Boxkampf des Jahres": Floyd Mayweather Jr. und Conor McGregor sahnten für ihre Show Unmengen an Geld ab.

Zunge raus: Die Brasilianer Neymar (re.) und Dani Alves machen PSG froh.

Hier geblieben! Bruce Ellington vom NFL-Klub Houston Texans wird zum Bleiben gezwungen.