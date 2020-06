Die Anatomie der Superstars

Alle warten auf die große Bolt-Show. Am Donnerstag um 21.55 Uhr MESZ will sich der Jamaikaner "unsterblich" machen, wie er es selbst bezeichnet. Nach der Strecke über die 100 Meter will der 25-Jährige auch seinen Olympiatitel über 200 Meter verteidigen. Und die Chancen darauf stehen gut. Denn wer soll Bolt schlagen?

Der Name Bolt ist in aller Munde. Am Mittwoch bot sich der schnellste Mann der Welt an, bei seinem Lieblingsverein Manchester United zu spielen. Das nicht ganz ernst gemeinte Angebot deponierte Bolt in der Boulevardzeitung The Sun. "Die Leute glauben, ich mache Scherze. Aber würde mich Alex Ferguson anrufen und sagen, okay, komm, machen wir ein Probetraining, dann könnte ich unmöglich Nein sagen", sagte der 100-Meter-Weltrekordler. "Ich wäre der schnellste Stürmer im Team." Garantiert.

Wayne Rooney reagierte blitzschnell auf die Bewerbung von Bolt. "Er würde ganz sicher ein bisschen mehr Tempo ins Team bringen. Aber es geht hier um zwei verschiedene Sportarten", sagte der Engländer. "Ich glaube, er sollte der Laufbahn treu bleiben." Das denken auch Experten. Zwar werden oft Sprinter zu Bobfahrern, zwar wurde aus Fußballer Toni Fritsch ein Footballer, zwar startet bei Olympia ein ehemaliger Rugby-Spieler auf der Sprint-Strecke. Doch wer in einer Sportart Spitzenleistungen bringt, kann in der anderen fürchterlich hinterher hecheln.

Gerade für die 200-Meter-Strecke scheint Usain Bolt geboren, denn der 1,96 Meter große Athlet startet nicht sehr explosiv, kommt aber nach einigen Metern durch seine Körpergröße auf die höchste Geschwindigkeit.

Bolts Körper ist auch bekleidet der nackte Wahnsinn. Doch hat Bolt den perfekten Körper für den Erfolg? Im Sprint vermutlich schon. Doch was würde ein Bolt im Langstreckenlauf erreichen? Im Marathon würde er mit Garantie den letzten Platz belegen – wenn er überhaupt die lange Strecke bewältigen könnte. Wäre er ein guter Schwimmer? Vielleicht. Ein Gewichtheber? Viel zu groß! Ein Turmspringer oder gar Boxer? Sicher nicht.

Jede Disziplin erfordert ihre eigene Physis. Der Grundstein zum Erfolg ist der zur Sportart passende Körper, gepaart mit mentaler Stärke. Den perfekten Körper gibt es nur im jeweiligen Sport.

Dr. Alena Kos arbeitet als Anthropologin am IMSB Austria/Olympiazentrum Südstadt und analysierte für den KURIER die körperbaulichen Profile ausgewählter Spitzenathleten bei den Olympischen Spielen.