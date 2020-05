Die All Blacks sind zum Siegen verdammt

Nach 13.122 Müsliriegeln, 5740 Litern Wasser und 5636 heißen Getränken haben die 1000 Akteure genug geprobt: Die Neuseeländer fühlen sich bereit für die Eröffnungsfeier der siebenten Rugby-WM, der ersten, die der 4,4 Millionen Einwohner kleinen Inselstaat alleine abhält, und die am Freitag startet.



Im Anschluss treffen die All Blacks, die Mannschaft der Gastgeber, in ihrem ersten Spiel auf Tonga (10.30 Uhr MESZ) - und alles außer einem klaren Erfolg wäre eine Enttäuschung. Im Tri Nations, dem letzten Testturnier vor WM-Start, haben sie ihre Heimspiele gegen Weltmeister Südafrika (40:7) und Erzrivalen Australien (30:14) fast schon auf erschreckende Art und Weise dominiert.



Beim Rückspiel in Südafrika wurde neben Rekord-Scorer Dan Carter auch Richie McCaw geschont - und ohne ihren Captain und Rekord-Teamspieler (98 Matches) kassierten die All Blacks eine deutliche 5:18-Pleite. Mit McCaw und Carter setzte es danach in Australien ein 20:25, das die Wogen in Neuseeland hochgehen ließ. Teamchef Graham Henry hatte erneut Stammspieler pausieren lassen, die anderen überzeugten nicht: "Einige werden enttäuscht sein, dass sie die Chance nicht genutzt haben."



Umgerechnet 170 Millionen Euro lässt sich Neuseeland die Ausrichtung des nach Olympischen Spielen und Fußball-Weltmeisterschaften drittgrößten Sportereignisses der Welt kosten, 154 Millionen Euro an Einnahmen sind vorgesehen, den Rest teilen sich die Regierung und der neuseeländische Rugby-Verband.