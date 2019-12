Die 10 größten Sportlerinnen der 10er-Jahre

Ireen Wüst

Es gibt kaum etwas, das Ireen Wüst noch nicht gewonnen hat. Mit elf Medaillen bei Olympischen Spielen, fünf davon in Gold, ist sie in der Liste der erfolgreichsten Winter-Olympioniken geschlechterübergreifend auf Rang sieben. Herausragend ist, dass sie bei vier aufeinanderfolgenden Olympischen Spielen zumindest eine Goldmedaille gewinnen konnte. An ein Karriereende denkt die 33-Jährige noch lange nicht, in den Niederlanden wird sie als Sport-Idol verehrt.