Dicke Überraschung in NFL: Browns warfen Steelers aus Play-offs

Brady trifft auf Brees

Mayfield gab sich nach dem Coup auch für das Duell mit den Kansas City Chiefs zuversichtlich: "Wir haben die ganze Zeit daran geglaubt, das ist alles, was zählt", sagte der 25-Jährige. "Sobald du in den Play-offs bist, kann alles passieren. Wir werden weiter an uns glauben." Als die Browns im Jänner 1995 zum davor letzten Mal ein Play-off-Spiel gewonnen hatten, war Mayfield noch nicht auf der Welt.

Insgesamt 14 Teams waren für die Play-offs qualifiziert. Die beiden Top-Teams der Conferences - die Green Bay Packers in der NFC und Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs in der AFC - hatten am ersten Play-off-Wochenende spielfrei. Die Super Bowl in Tampa ist für den 7. Februar geplant.