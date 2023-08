Basketball-Profi: "Drei Viertel aller NBA-Spieler kiffen regelmäßig"

Der deutsche Nationalspieler Daniel Theis glaubt, dass in der NBA Marihuana bei den Spielern eine große Rolle spielt. "Kiffen abends nach dem Spiel finde ich grundsätzlich okay. Ich schätze, drei Viertel aller NBA-Spieler machen das jetzt schon regelmäßig. Viele haben Schwierigkeiten, nach Spielen abzuschalten und einzuschlafen. Sie wollen einfach runterkommen", sagte der Profi der Indiana Pacers in einem Interview der Sport Bild.