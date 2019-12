Der Torjubel eines Hirsches ist ein Hit im Internet

Was macht ein Hirsch eigentlich, wenn er im Wald zufällig über einen Fußball stolpert und sich dazu in der ein Tor befindet? Genau das, was ein Mensch tun würde: Versuchen, den Ball im Tor unterzubringen.

Sehr beliebt derzeit ist ein Video von einem Hirschen, der eben das tut. Nachdem er den Ball entdeckt hatte, nahm er ihn mit seinem Geweih ins Visier und schob ins Netz ein. Das was folgte, brachte alle die das Video zu Gesicht bekamen zum Staunen. Der Hirsch drehte zu einem Jubeltänzchen ab, ganz im Stile der Fußball-Profis.