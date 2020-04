Der Radsport hat einen Kalender - zumindest provisorisch

Nach viel Hin und Her und dem von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am Ostermontag verkündeten Veranstaltungsverbot bis Juli haben sich die Verantwortlichen des Radsports am Mittwoch in einer Videokonferenz auf einen provisorischen Kalender für den Rest des Jahres verständigt. Mit den drei großen Landesrundfahrten - und mit der Straßen-WM in der Schweiz. Bis 1. Juli sind einmal alle Rennen gestrichen, die World Tour soll ab dem 1. August wieder rollen.

Die Tour de France soll nun vom 29. August bis zum 20. September ausgetragen werden, damit wären die großen Teams auch einmal eine große finanzielle Sorge los. Nach der Straßen-WM in Aigle und Martigny in der Schweiz (20. bis 27. September) soll dann zunächst der Giro d'Italia stattfinden, anschließend die Vuelta in Spanien.

Die nationalen Meisterschaften wurden auf das Wochenende vom 22. und 23. August gelegt. Die abgesagten Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo, Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Lüttich-Bastogne-Lüttich sowie die traditionell im Herbst ausgetragene Lombardei-Rundfahrt sollen in jedem Fall noch heuer nachgetragen werden. Auch die Straßen-EM steht weiter auf dem Fahrplan.

"Das war einmal ein wesentlicher erster Schritt", freute sich David Lappartient, der Präsident des Weltverbandes UCI. "Wir müssen den neuen Kalender allerdings noch finalisieren, gemeinsam durch die Krise kommen und danach gemeinsam den Radsport in der Post-Corona-Zeit wieder aufbauen.