Der nächste Österreicher hat einen Fuß in der NFL

Von Vikings zu Cardinals

"Jetzt ist es wirklich soweit. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. Arizona Cardinals, ich bin bereit", sagte Seikovits. Die Vienna Vikings verlieren dadurch eine wichtige Stütze. "Das ist der Moment, auf den wir zusammen mit Bernhard fast zwei Jahre lang gewartet haben. Als Viking tätigt er den bisher größten Schritt in seiner Karriere," zeigte sich Vikings-Headcoach Chris Calaycay trotzdem überglücklich. "Ich weiß, dass Bernhard uns Vikings, Österreich und Europa in der NFL hervorragend repräsentieren wird. Er ist ein Vorbild für alle jungen Vikings und das beste Beispiel dafür, dass man mit Talent, Hingabe und harter Arbeit an die Spitze gelangt."

Nach der Nichtnominierung bei seinem ersten IPPP-Anlauf 2020 hatte Seikovits an Gewicht zulegen und viel an seinem Körper arbeiten müssen, um für die Aufgaben in der NFL gerüstet zu sein. Das hat sich scheinbar ausgezahlt. "Ich habe den Sport lieben gelernt durch meinen besten Freund, der damals Football gespielt hat. Schon nach meinem ersten Training war ich begeistert", erzählte der Wiener der NFL-Presseabteilung.