Der Lokalmatador wird ausgebremst

Eigentlich hatte Klaus Kröll damit rechnen können. Der siebente Platz in Gröden war sein bestes Saisonergebnis im Super-G gewesen. Bei der WM-Generalprobe in Kitzbühel am vergangenen Wochenende war der 32-jährige Steirer nur 16. geworden.

Und dennoch hatte der Lokalmatador aus Öblarn, der sich im Vorjahr auf der Planai den Abfahrtsweltcup sicherte, auch auf einen WM-Start im Super-G gehofft. „Schließlich bin ich Rennfahrer und das ist eine Heim-WM“, sagte Kröll am Freitagvormittag enttäuscht. Bei der teaminternen Qualifikation auf der Turracher Höhe hatten sich Georg Streitberger und Romed Baumann durchgesetzt. Der Kärntner Matthias Mayer und der Salzburger Hannes Reichelt standen bereits als Fixstarter für den ersten Herren-Bewerb am Mittwoch (11 Uhr) fest.

„Es ist blöd gelaufen. Aber nach den Saisonleistungen habe ich gewusst, dass es schwierig wird“, sagte der erste Ersatzfahrer Klaus Kröll, der die Qualifikationsentscheidung zähneknirschend hinnehmen musste. Die Zeiten aus drei Läufen wurden addiert, und weil der Lokalmatador im letzten Lauf patzte, war seine WM-Chance vertan. Davon profitierte vor allem Romed Baumann, der in dieser Saison nur ein Top-15-Ergebnis vorweisen konnte (siehe unten).