Der Leichtathletik-Sumpf weitet sich aus

Doch die eine Krise ist noch nicht einmal ansatzweise ausgestanden (so ist neben anderen auch der frühere IAAF-Präsident Lamine Diack in Frankreich zum Angeklagten geworden), da kocht schon die nächste: Dieses Mal geht es um kenianische Leichtathleten; seit 2012 sind mehr als 30 suspendiert und fünf gesperrt worden. Das wissen auch Offizielle aus dem ostafrikanischen Land, und Kip Keino, 1968 Olympiasieger über 1500 Meter und 1972 Olympiasieger über 3000 Meter Hindernis und inzwischen Chef des Olympischen Komitees Kenias, stellt gegenüber der Japan Times klar: "Ich führe meine eigene Untersuchung. Wer auch immer in die Affäre verwickelt ist, sollte lebenslang gesperrt werden. Es ist eine sehr ernste Angelegenheit, und wir können nicht zulassen, dass es so weitergeht."