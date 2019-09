Der Kampf der Geschlechter auf der Laufbahn

Imposant wurde es nach der letzten Übergabe, als die Polin Justyna Swiety-Ersetic auf der letzten Runde von sieben Männern gejagt wurde. Bald überholte sie der amerikanische Schlussläufer Michael Cherry wie an einem Seil gezogen, doch lange schien es, als könnte sie den großen Vorsprung auf die restliche Konkurrenz tatsächlich ins Ziel retten. Doch auf der Zielgeraden stürmten noch drei Herren an ihr vorbei. Den mutigen Polen blieb Rang fünf, den Zuschauern die Erinnerung an einen spektakulären Bewerb.