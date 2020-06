Der Griff nach der letzten Krone

Letztes Rennen der WM in Vail und Beaver Creek, letzte Chance für Marcel Hirscher, sein eher nicht enttäuschendes Medaillenkonto aufzustocken. Der Kombi-Weltmeister, der Team-Weltmeister, der Vize-Weltmeister im Riesenslalom greift am Sonntagabend Mitteleuropäischer Zeit nach dem Slalom-Titel, und er tut das mit Recht – immerhin ist der 25-Jährige der Titelverteidiger, und immerhin ist er auch zweifacher Saisonsieger.

Der Haken an der G’schicht: "Es ist kein typischer Slalomhang hier in Beaver Creek", sagt Hirscher; der Vorteil an der G’schicht: Hirscher hat im Slalom des Kombinationsbewerbs eine überlegene Bestzeit in den seinerzeit sehr weichen Schnee gezaubert.

Mit einem Sieg könnte Hirscher in der Erfolgsbilanz ganz nah an Hermann Maier herankommen, der drei Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaille geholt hat. Hirscher hält in den Einzelbewerben bei je zwei Gold- und Silbermedaillen, hinzu kommt zwei Mal Team-Gold.

"Es gibt so viele Favoriten, es ist unglaublich. Felix Neureuther und ich haben in diesem Winter je zwei Siege gefeiert, sonst gab es immer andere Sieger. Es sind unglaublich viele Leute, die momentan einen schnellen Slalom- schwung fahren, das Feld ist nicht abzustecken, das wird unglaublich spannend werden", sagt Hirscher.

Im Detail: Der Norweger Henrik Kristoffersen siegte auf dem eher flachen Terrain von Levi, der Italiener Stefano Gross gewann den Klassiker von Wengen, der Schwede Mattias Hargin jenen von Kitzbühel – und der letzte Test vor der WM in Schladming ging an den Russen Alexander Choroschilow.